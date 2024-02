PS5: Sony taglia le stime di vendita per quest'anno, da 25 a 21 milioni

Sony Corporation ha annunciato di aver rivisto al ribasso le stime di vendite di PlayStation 5 per quest'anno fiscale, che terminerà il 31 marzo 2024. La compagnia prevede ora di vendere un totale di 21 milioni di console contro le 25 milioni previste inizialmente.

Durante l'ultimo trimestre dello scorso anno, Sony ha venduto 8.2 milioni di PS5 e PS5 Slim, in totale dal primo aprile al 31 dicembre 2023 sono state distribuite 16.4 milioni di unità, numeri che rendono estremamente difficile raggiungere gli obiettivi di vendita inizialmente fissati a 25 milioni di unità entro il 31 marzo di quest'anno.

Sony ha ora tagliato le stime e si aspetta di vendere poco più di 3.5 milioni di console nel periodo che va dal primo gennaio al 31 marzo 2024. Secondo un report proveniente dalla Cina, l'azienda avrebbe dimezzato la produzione di PlayStation 5 per questo trimestre con l'obiettivo di smaltire le scorte prodotte per la stagione natalizia e a quanto pare ancora in parte invendute.

Per il prossimo anno fiscale, Sony prevede vendite hardware e software in calo, PlayStation 5 si avvia verso il suo quinto anno di vita e PlayStation Studios non ha in programma il lancio di grandi giochi di franchise già esistenti per quest'anno fiscale, fattore che inciderà inevitabilmente sulle vendite della console.