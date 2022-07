PS5, Sony tende la mano agli sviluppatori indie: presterà i dev kit della console

Con l'obiettivo di offrire un supporto sempre più concreto agli sviluppatori di giochi indie, Sony ha annunciato una nuova iniziativa volta a dare una mano a chi intende pubblicare nelle migliori condizioni possibili i propri prodotti sulle piattaforme PlayStation.

La compagnia nipponica ha deciso di avviare un programma di prestiti dei dev kit di PlayStation 5 in modo che gli sviluppatori possano ottimizzare al meglio i propri titoli e lavorare nel modo più semplice possibile.

"Il nostro costante obiettivo è rendere PlayStation il posto migliore per pubblicare e giocare a titoli di tutte le forme e dimensioni", dichiara Sony. "Negli ultimi due anni, siamo stati entusiasti di supportare i nostri partner editoriali esterni con funzionalità negli eventi Indie Spotlight, video di montaggio indipendenti sui nostri canali social, spazio dedicato per PlayStation Indies su PlayStation.com e abbiamo lavorato per ridurre i tempi ci vuole per accogliere un nuovo sviluppatore a bordo su PlayStation. Pertanto, ci sforziamo sempre di abbassare la barriera di ingresso e migliorare il processo di pubblicazione su PlayStation. Siamo lieti di annunciare una nuova iniziativa che renderà più facile per i nuovi partner entrare e iniziare a sviluppare per PlayStation. Gli editori e gli sviluppatori di giochi PlayStation con nuova licenza potranno ricevere un kit di sviluppo per PS5 e un kit di test per PS5, in omaggio da SIE in base ai termini e alle condizioni applicabili".

Ma chi è eleggibile per questa iniziativa? Sony si dice alla ricerca di nuove voci, idee ed esperienze da parte degli sviluppatori e dei publisher, ed è possibile candidarsi seguendo questo collegamento.