PS5, Sony vuole aumentare gli utenti attivi: più esclusive first-party in futuro

Sony ha un importante obiettivo: accrescere in maniera considerevole l'utenza attiva su PlayStation 5, e per farlo intende puntare con sempre più convinzione sui giochi in esclusiva, aumentandone il numero nel prossimo futuro.

A discutere di questi piani è stato Kenichiro Yoshida, CEO e e chairman di Sony Group, in un documento ufficiale relativo alle strategie interne della compagnia. Il colosso nipponico vuole potenziare la propria divisione Gaming and Network Services, e per raggiungere un'espansione considerevole e soddisfacente, sostiene Yoshida, è "centrale" accrescere il numero di esclusive first-party PS5 disponibili in modo così da attirare l'attenzione di un pubblico non solo più vasto, ma anche regolarmente attivo sulla piattaforma.

"Per riuscire nel nostro intento dobbiamo far crescere ed espandere la diffusione di PS5, attraverso l'aumento ed il rafforzamento del nostro portfolio di giochi first-party", ha spiegato nello specifico Yoshida agli azionisti. Il CEO di Sony Group conferma inoltre che l'azienda sta valutando la possibilità di ampliare gli investimenti nei confronti dei giochi di terze parti, assistendo altre compagnie nello sviluppo dei loro titoli. Yoshida assicura infine che la produzione di PS5 è entrata ormai a pieno regime dopo le difficoltà degli ultimi anni, e che si punterà sui giochi live-service anche per accrescere la propria base di utenti installata su PC.

Con il PlayStation Showcase di maggio 2023 ormai molto vicino, non è a questo punto da escludere l'annuncio di nuove esclusive ancora mai rivelate, così da iniziare a mettere in pratica i piani spiegati da Yoshida. Nel frattempo Jim Ryan ha parlato a ruota libera del mondo PlayStation in un'intervista con Famitsu, soffermandosi anche su uno dei first-party Sony più attesi come Marvel's Spider-Man 2.