PS5: Sony vuole distribuire oltre il 50% di console in più quest'anno

I numeri dell'ultimo anno fiscale di Sony non sono stati troppo positivi per quanto riguarda le vendite hardware, con PS5 che ha mancato gli obiettivi di vendita a causa dei problemi di produzione e distribuzione, per l'anno fiscale in corso però la casa giapponese ha ben altre ambizioni e punta a distribuire almeno il 56% di PS5 in più.

Questo aumento produttivo non basterà a soddisfare la domanda, tuttavia l'obiettivo di Sony come detto è quello di distribuire almeno 18 milioni di PS5 entro marzo 2023, come confermato anche dal CFO Hikori Totoki durante un webcast con gli azionisti.

Sony ha già acquisito i componenti necessari per produrre almeno 18 milioni di PlayStation 5 e PlayStation 5 Digital durante questo anno fiscale, l'obiettivo dunque dovrebbe essere raggiunto in scioltezza, tuttavia il CFO è consapevole del fatto che la richiesta è molto più alta e di fatto non è possibile in questo momento avere magazzino, con le console che vengono vendute rapidamente non appena immesse sul mercato.

Inizialmente, sottolinea Totoki, si era pensato di fissare le previsioni di vendita per l'anno fiscale a 22.6 milioni di PS5 ma questo obiettivo è stato abbassato poiché la crisi di semiconduttori non è ancora terminata e riuscire a trovare componenti per produrre un così alto numero di console potrebbe non essere semplice.