PS5: Sony vuole che sia la miglior piattaforma per i giochi third-party

Tra le priorità di Sony ci sono sicuramente le esclusive prodotte dai propri studi interni e quelle assicurate tramite accordi con i publisher, ma la compagnia nipponica vuole anche che i multipiattaforma di terze parti siano giocabili su PlayStation 5 meglio che su qualsiasi altra piattaforma.

Questo è quanto ha precisato Shawne Benson, Head of Third-Party Portfolio and Acquisitions di Sony, che nel corso di un'intervista concessa a GamesIndustry.biz ha detto: "C'è spazio per le esclusive dove ha senso, ovviamente, ma l'obiettivo, specialmente con un modello di distribuzione digitale che è più diffuso rispetto alle generazioni passate – è che ci siano diversi tipi di gameplay là fuori".

Benson ha aggiunto che è fondamentale rendere la versione PlayStation di un gioco la migliore, un obiettivo più importante di qualsiasi accordo di esclusività. "Che tipo di innovazione si può applicare con il feedback aptico del DualSense o con i grilletti adattivi? Cosa si potrebbe fare con l'audio 3D nel sound design di un gioco, ecc.? Quindi ci sono molte cose che potremmo fare, creare storie di marketing attorno ad esse, ed è qui che si concentrano davvero alcune di queste partnership per i giochi multipiattaforma".

Nell'ambito dell'esaminazione dell'acquisizione di Activision-Blizzard-King, Sony dovrà fornire documenti riservati sulle esclusive PlayStation alla Federal Trade Commission.