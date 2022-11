PS5: Sony vuole vendere più di PS4 in Cina, pubblicherà Lost Soul Aside e Convallaria

Sony sembra voler puntare forte sul mercato cinese e secondo un report proveniente dall'Asia, la compagnia ha come obiettivo quello di vendere "un numero di PS5 almeno doppio rispetto a PS4" e per farlo continuerà ad investire in promozione e publishing.

Come parte del PlayStation China Hero Project, Sony Interactive Entertainment Japan & Asia pubblicherà Lost Soul Aside e Convallaria in Cina, e non è chiaro anche se nei territori occidentali, in ogni caso si tratta di una buona notizia per questi due titoli, che potranno così godere del supporto marketing e distributivo garantito da un colosso come Sony.

Di Lost Soul Aside si sono perse le tracce da anni ma il gioco è in fase di sviluppo e uscirà su PS4 e PS5 probabilmente nel corso del 2023, Convallaria invece è un altro progetto uscito da PlayStation China Hero Project certamente meno popolare rispetto a Lost Soul Aside ma comunque degno di nota, grazie a meccaniche shooter che potrebbero conquistare gli appassionati del genere.

Nonostante le difficoltà del mercato cinese, Sony non vuole abbandonare questo territorio e a quanto sembra per il prossimo futuro ha in programma molte iniziative a sostegno degli sviluppatori locali, come l'ampliamento del programma PlayStation China Hero Project dedicato ai migliori talenti cinesi desiderosi di sviluppare il proprio videogioco.