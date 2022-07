PS5: Sony e Western Digital annunciano l'SSD ufficiale PlayStation

Western Digital ha annunciato una partnership con Sony per la riedizione del WD_BLACK SN850 NVMe, uno dei più popolari SSD compatibili con PlayStation 5. La riedizione verrà pubblicata direttamente dal colosso giapponese, come se si trattasse per l'appunto di un accessorio ufficiale per la console next-gen.

Il particolare rebranding ha già dei prezzi di listino: 169.99 dollari per la versione da 1TB, e 279.99 dollari per quella da 2TB. Il costo fissato dalle due aziende, tuttavia, sta già facendo discutere: se sulla carta l'SN850 viene riproposto ad un prezzo inferiore rispetto al suo lancio originale (avvenuto nel febbraio del 2021, all'epoca i prezzi erano di 249.99 e 429.99 dollari rispettivamente per le edizioni da 1TB e 2TB), la versione targata PlayStation potrebbe tuttavia risultare più onerosa rispetto al modello originale ancora in commercio.

Come viene fatto notare, diversi negozi vengono adesso l'SN850 a prezzi fortemente scontati, al punto che su Amazon UK viene ora proposto a meno di 100 sterline in occasione dei Prime Day, ed in genere la periferica si aggira comunque poco sopra tale prezzo. Negli Stati Uniti, invece, il modello da 1TB si trova adesso a 149,99 dollari su Best Buy, mentre altre catene lo propongono a 119,99 dollari, cifre leggermente inferiore rispetto alla versione targata PlayStation.

Le due versioni dell'SN850 sembrano praticamente identiche: la sola differenza del modello PS5 è legata alla presenza di un LED blu anziché arancione ma, trattandosi di un dispositivo installato all'interno della console, l'utente non noterà mai il cambio di colore. Discussioni sul prezzo a parte, bisogna ricordare che l'SN850 è stato l'SSD compatibile con PS5 preferito da Mark Cerny, dunque non sorprende che venga adesso riproposto come accessorio ufficiale per la piattaforma.

Ecco infine una lista di SSD compatibili con PS5 e quali sono i loro requisiti.