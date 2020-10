PS5: Sony XDev conferma la retrocompatibilità per tutti i giochi PlayLink

Mentre rimaniamo in attesa di sapere se kolossal PS4 come God of War, TLOU 2 e altri first party gireranno in Boost Mode su PS5, i curatori dei social di Sony XDev Europe confermano che la retrocompatibilità di PlayStation comprenderà tutti i giochi PlayLink.

Stando a quanto precisato dalla software house britannica interna ai PlayStation Studios, tutte le esperienze interattive della collana PlayLink potranno essere fruite sulla prossima generazione di console Sony. Come da specifiche su controller e periferiche PS4 compatibili con PS5, in tutti i titoli di PlayLink accessibili in retrocompatibilità sarà possibile utilizzare il DualShock 4 o il proprio smartphone per cimentarsi nei party game o nelle esperienze multiplayer in rete.

Tra i giochi che rientrano nel progetto di PlayStation PlayLink, citiamo il thriller interattivo Erica, il karaoke di SingStar Celebration, il film interattivo Planet of the Apes Last Frontier ed esperimenti social come Hidden Agenda e Dimmi Chi Sei. Non mancano poi i quiz game "classici" come Sapere è Potere o i party game a schermo condiviso come Frantics.

Di recente, Sony ha condiviso delle ulteriori informazioni sui limiti della retrocompatibilità di PS5, come l'assenza della compatibilità con la Videocamera di PlayStation 4 o l'impossibilità di accedere all'app Second Screen nei giochi PS4.