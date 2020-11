PS5, sorpresa: l'interfaccia mostra il tempo di gioco nei titoli nextgen e in quelli PS4!

Dopo il confronto tra PS5 Xbox Series X e PS4 PRO nei caricamenti, la stampa internazionale approfitta della scandenza dell'embargo di Sony per svelare una delle funzionalità dell'interfaccia di PS5 più richieste dai fan, ossia il "contatore di ore di gioco".

Delle tante innovazioni apportate dai progettisti di Sony con l'interfaccia di PS5, i colleghi di GameSpot evidenziano una caratteristica della dashboard nextgen. Navigando nei menù che elencano le funzioni del proprio account PlayStation Network, infatti, si può trovare la lista che mostra tutti i giochi eseguiti e il tempo totale di fruizione degli stessi.

La vera sorpresa è però rappresentata dal fatto che tale "contatore intelligente" non si limita a registrare il tempo di gioco raggiunto su PS5 con i titoli retrocompatibili o nextgen, ma agisce in maniera retroattiva su tutto il proprio catalogo per visualizzare l'intera lista di videogiochi fruiti su PS4!

A detta della redazione di GameSpot, questo sistema offre una precisione maggiore rispetto alla funzione analoga che Nintendo ha integrato su Switch: diversamente da quanto avviene su PlayStation 4 con la sincronizzazione dei Trofei sbloccati, oltretutto, tale funzione viene gestita in maniera totalmente automatica da Sony e non richiede alcun intervento da parte dei giocatori.

Si tratta quindi di una piccola ma gradita aggiunta all'esperienza utente che testimonia l'impegno profuso dal colosso tecnologico giapponese nel dare vita a un ecosistema di funzioni compiutamente nextgen, come d'altronde ci spiega il buon Francesco Fossetti nella nostra recensione di PlayStation 5.