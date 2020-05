PS5 e le sorprese dell'evento d'inizio giugno: Jeff Grubb svela nuovi dettagli

Gli ultimi rumor di Jeff Grubb sull'imminente annuncio dell'evento PS5 stanno facendo il giro del mondo. Il giornalista di VentureBeat decide così di tornare sull'argomento per fornire delle ulteriori anticipazioni sulle sorprese che, a suo dire, dovrebbero essere svelate nel corso del prossimo show digitale di Sony.

Dalle colonne di VentureBeat, Grubb risponde alle numerose richieste di chiarimento provenienti dalla community per spiegare che "mentre il reveal del 3 giugno dovrebbe offrirci uno sguardo più approfondito su PS5, non aspettatevi uno show in cui Sony svelerà ogni dettaglio sul suo sistema di nuova generazione. Potrebbero decidere di annunciare il prezzo e la data di uscita in un'altra occasione. Il prezzo di PS5, d'altronde, è ancora soggetto a delle importanti fluttuazioni. Sony vorrebbe lanciare la sua console ad un prezzo competitivo ma non vuole nemmeno venderla in perdita (ad un prezzo inferiore a quello di produzione, ndr)".

Entrando nel merito delle sorprese previste nel corso del chiacchierato evento PS5 del 3 giugno, Grubb si chiede "cosa mostrerà Sony la prossima settimana, allora? Beh, aspettatevi uno show incentrato sui giochi nexgen. Sony è consapevole del contraccolpo ricevuto da Microsoft nel suo primo evento Xbox 20/20. I fan che hanno assistito a quella presentazione non sono stati contenti dell'assenza di scene di gameplay. Per questo, Sony vorrebbe rispondere facendo affidamento su quei giochi PS5 che possono essere mostrati mentre sono effettivamente in esecuzione su un hardware reale".

Nel frattempo, anche il noto giornalista di Bloomberg (ed ex editor di Kotaku) Jason Schreier ha voluto partecipare al festival delle indiscrezioni su questo attesissimo show digitale per offrire delle anticipazioni sull'evento PS5 di giugno.