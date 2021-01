PS5 sostituisce PS4: Sony arresta la produzione di alcuni modelli?

Il 2020 ha visto il mercato videoludico festeggiare l'esordio sul mercato delle console di nuove generazioni, con i vertici Sony che hanno proposto al pubblico due differenti modelli di PlayStation 5.

Tanto l'edizione All Digital quanto quella Standard sono andate rapidamente esaurite, con i restock che sino ad ora si sono dimostrati saltuari e poco incisivi nel soddisfare la forte domanda che circonda il nuovo hardware. L'arrivo di PS5, ad ogni modo, non ha sino ad ora eclissato completamente PlayStation 4, con la console old gen ancora disponibile sul mercato. Sembra tuttavia, che la coesistenza tra le due generazioni potrebbe presto veder messo all'opera un processo di razionalizzazione delle produzioni.

A suggerirlo è una segnalazione legata al mercato giapponese che ha trovato rapida diffusione in rete. Presso un retailer del Sol Levante è infatti stato esposto il seguente avviso: "Gentile clientela, a causa della decisione del fabbricante di cessare la produzione, i seguenti prodotti non saranno soggetti all'arrivo di nuove scorte: PS4 500GB Glacier White, PS4 1TB Jet Black, PS4 1TB Glacier White, PS4 2TB Jet Black and PS4 Pro 1TB Glacier White".



Al momento, Sony non ha condiviso annunci ufficiali in merito a tale eventualità, ma non è da escludere la volontà di razionalizzare lo sforzo produttivo al fine di soddisfare la domanda di PlayStation 5. In attesa di saperne di più, sulle pagine di Everyeye trovate una ricca retrospettiva su PS4, a cura del nostro Marco Mottura.