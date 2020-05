PS5: una soundtrack che si adatta alle scene del gioco è il nuovo brevetto di Sony

Sony non ha ancora presentato ufficialmente PlayStation 5, pertanto i più curiosi stanno tentando di scoprire in anticipo le funzionalità di cui sarà dotata sondando attentamente i documenti dei brevetti depositati da Sony. Lo scorso 22 maggio ne è stato deposito un altro, che sembra essere decisamente interessante.

Sembra che, in vista della prossima generazione di console, Sony stia lavorando ad un nuovo sistema decisamente ambizioso, che mira a generare in maniera dinamica l'accompagnamento musicale basandosi su ciò che accade a schermo. Non a caso, il brevetto è stato battezzato "Dynamic Music Creation in Gaming". La tecnologia si basa sui personaggi coinvolti, sulle emozioni che il gioco intende comunicare e sul luogo in cui si trovano i giocatori. L'Intelligenza Artificiale messa a punto da Sony per questo sistema prende in considerazione anche la personalità dell'individuo che sta giocando.

In futuro la compagnia intende testare questo sistema con l'aiuto di gruppi di persone, al fine di valutarne l'efficacia e, se necessario, affinarlo. Sony non ha rivelato quando intende implementare la Dynamic Music Creation, ma il brevetto è indirizzato esplicitamente alla categoria gaming, e quindi potrebbe essere indirizzato ai giochi per PS5.

Nell'attesa di presentare ufficialmente la console, Sony continua a rilasciare dichiarazioni in merito che non fanno altro che aumentare la voglia di saperne di più. Durante l'ultima riunione degli azionisti, la compagnia nipponica ha affermato che PS5 sarà 100 volte più veloce di PS4 nell'elaborazione dei dati.