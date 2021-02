PS5, dalla Spagna con Furore: i nuovi giochi esclusivi degli studi emergenti

Da diversi anni la divisione spagnola di Sony Interactive Entertainment sta portando avanti un'iniziativa lodevole, denominata PlayStation Talents, volta a supportare gli sviluppatori emergenti del paese iberico, aiutandoli a creare dei giochi da pubblicare in tutto il globo e ad affermarsi tra i professionisti del settore.

Qualche giorno fa PlayStation Spagna ci ha offerto un assaggio dei lavori che stanno prendendo forma nei PlayStation Camp disseminati in città come Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Málaga e Las Palmas de Gran Canaria, la maggior parte dei quali destinati a vedere la luce nel corso del 2021 in esclusiva su PlayStation 5. Nonostante siano ancora lontani dal definirsi completi, questi progetti sono riusciti a catturare la nostra attenzione grazie ad un'identità ben precisa e alle buone idee che li sorreggono.

Tra i più interessanti figura Antro, un puzzle-platform 2.5D ambientato in un mondo post-apocalittico soffocato dall'inquinamento, dove la società è stata riorganizzata in uno schema piramidale e i più poveri sono stati relegati nel sottosuolo. Molti intrigante anche Luto, un'avventura narrativa che riflette su tematiche delicate come l'ansia e la depressione, immergendo i giocatori in un setting malinconico che privilegia le tonalità più buie. Sono ben otto i progetti di PlayStation Talents attualmente in lavorazione, e a loro abbiamo dedicato il Video Speciale che potete visionare in apertura di questa notizia.