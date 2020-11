PS5 e PS Plus Collection: quanto spazio occupano tutti i giochi su SSD?

La redazione di GameRant ha provato a installare tutti i videogiochi della PlayStation Plus Collection su PS5 per capire quanto spazio occupino sull'SSD interno della console nextgen di Sony.

Con il lancio di PlayStation 5, gli acquirenti della nuova piattaforma casalinga del colosso tecnologico giapponese che possiedono un abbonamento a PS Plus hanno accesso al catalogo di titoli PS4 retrocompatibili della PS Plus Collection.

I giornalisti di GameRant hanno perciò provato a mettersi nei panni di chi desidera recuperare tutti i giochi della collezione e che, per questo, vuole installarli tutti insieme sull'hard disk della propria fiammante console. Partiamo allora lo spazio richiesto per scaricare e installare su PS5 i singoli videogiochi presenti nella PlayStation Plus Collection:

Bloodborne (27.19 GB)

Days Gone (39.49 GB)

Detroit: Become Human (42.42 GB)

God of War (38.74 GB)

inFamous: Second Son (21.50 GB)

Ratchet and Clank (26.26 GB)

The Last Guardian (12.69 GB)

The Last of Us: Remastered (43.55 GB)

Until Dawn (37.85 GB)

Uncharted 4: A Thief's End (47.45 GB)

Batman: Arkham Knight (49.46 GB)

Battlefield 1 (45.51 GB)

Call of Duty: Black Ops 3 (56.75 GB)

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy (23.3 GB)

Fallout 4 (32.12 GB)

Final Fantasy 15 (29.04 GB)

Monster Hunter: World (14.31 GB)

Mortal Kombat X (33.53 GB)

Persona 5 (20.20 GB)

Resident Evil 7: Biohazard (22.16 GB)

In base al test effettuato da GameRant, per poter installare tutti i giochi della PS Plus Collection su PlayStation 5 occorre riservare sulla propria console nextgen ben 663,52 GB di spazio, ovvero quasi tutta la memoria disponibile sull'SSD interno che, pur avendo una dimensione nominale di 825GB, presenta uno capienza effettiva di circa 667GB.

Vale comunque la pena sottolineare l'illogicità di un'operazione simile: è estremamente improbabile che un appassionato senta il bisogno di giocare contemporaneamente a 20 giochi, e questo per tacere dell'opportunità offerta dall'installazione su hard disk esterno dei titoli PS4 in retrocompatibilità. Ad ogni modo, sapevate che è possibile utilizzare i giochi della PS Plus Collection anche su PS4 dopo averli riscattati sul PlayStation Store di PS5?