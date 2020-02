PS5: specifiche tecniche e retrocompatibilità, analizziamo le caratteristiche in un video

Sony ha recentemente aperto il sito ufficiale di PlayStation 5 e per l'occasione ha ricapitolato le specifiche tecniche di PS5 già note aggiungendo qualche dettaglio in più sulla retrocompatibilità. Analizziamo le caratteristiche e le novità emerse in un video.

Sony conferma la presenza di un SSD ad alta velocità, GPU AMD Radeon RDNA, supporto Blu-Ray Ultra HD, chip custom targato AMD e CPU x86-64-AMD Ryzen Zen2 8 core/16 thread.

PS5 Caratteristiche

SSD personalizzato estremamente veloce

Chip custom AMD

GPU AMD Radeon RDNA (Radeon DNA)

Unità dedicata all'elaborazione audio 3D

Ultra HD Blu-Ray con capacità massima di 100GB

Compatibilità PlayStation VR

CPU x86-64-AMD Ryzen Zen2 8 core/16 thread

Output video con supporto per la risoluzione 8K

Retrocompatibile con l'intero catalogo giochi PS4

Viene confermato inoltre il supporto per PlayStation VR e la retrocompatibilità con tutto il catalogo software PS4, non è chiaro se solamente in formato digitale o anche per quanto riguarda i supporti fisici. Nessun accenno invece al nuovo controller DualShock 5, per il quale sono state confermate caratteristiche come i grilletti adattivi e feedback aptico.

Interessante il supporto per l'output in 8K anche se questo non vuol dire in alcun modo che i giochi PS5 gireranno a tale risoluzione, le probabilità che si tratti di una caratteristica limitata alla riproduzione di film e video sono molto alte. La gestione di videogiochi in 8K richiede hardware di altissimo livello ed è improbabile che PS5 (così come Xbox Series X) possa spingersi fino a questo punto.

In ogni caso ne sapremo certamente di più nei prossimi mesi, quando Sony svelerà ufficialmente PlayStation 5 al pubblico e alla stampa, secondo alcuni rumor la presentazione di PS5 si terrà a marzo 2020 con apertura dei preordini nello stesso mese e lancio in autunno, in tempo per la stagione natalizia.