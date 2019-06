PS5: emergono i risultati di un benchmark del SoC Gonzalo

Come riportato dal sito tedesco WinFuture, il leaker APISAK ha pubblicato i risultati di un benchmark non meglio specificato (molto probabilmente si tratta del 3DMark Fire Strike Test) effettuato sul SoC Gonzalo di AMD, lo stesso che, si vocifera, potrebbe equipaggiare PlayStation 5.

Nel test di cui sopra, AMD Gonzalo ha ottenuto uno score di oltre 20.000 punti. Per fare un confronto la PS4 (modello standard) si è fermata poco sotto i 5.000 punti. Ancora più interessante il confronto con la GeForce RTX 2080, che ottiene un risultato medio di quasi 22.000 punti, mentre la GTX 1080 si ferma a 19.370. Regine di questo test sono le version TI delle schede Nvdia, ovvero la RTX 2080 TI (24.600 punti di media ) e la RTX 1080 TI (22.800 punti di media).



Questo benchmark (come del resto molti altri) è abbastanza sensibile rispetto al tipo di CPU presente sulla scheda madre, e ad esempio, i risultati di una GPU RTX 2070 possono variare dai 18.000 ai 22.000 punti a seconda della CPU utilizzata.



In ogni caso, se il risultato fosse confermato per AMD Gonzalo, parliamo di valori che sembrano testimoniare un notevole divario dal punto di vista prestazionale rispetto alla tecnologia presente sulle console della scorsa generazione (come è ovvio che sia) anche se è bene chiarire che si tratta di un singolo test le cui condizioni non sono state rese note.



Del resto, non sappiamo neanche con certezza se Gonzalo sarà il SoC di PS5, Sony si è limitata a confermare che PlayStation 5 utilizzerà sarà basata su processore AMD Ryzen Octa Core con microarchitettura Zen 2 a 7nm e GPU Radeon Navi, con supporto per uscita video 8K e tecnologia Ray-Tracing, inoltre la console sarà equipaggiata con un disco SSD personalizzato progettato per ridurre notevolmente i tempi di caricamento.

Le specifiche tecniche di PS5 annunciate da Mark Cerny sono in via di finalizzazione e potrebbero cambiare prima della presentazione ufficiale della console, prevista secondo alcuni rumor entro la fine dell'anno, con uscita fissata per Natale 2020 ad un prezzo che, secondo gli analisti, non dovrebbe superare i 399 dollari/euro.