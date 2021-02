PS5, speculatori vs community: giocatori si organizzano e arginano il fenomeno in India

Con un certo ritardo rispetto ai Paesi europei, il lancio di PlayStation 5 ha coinvolto anche il mercato indiano, con quest'ultimo che è tuttavia rimasto vittima delle medesime problematiche già viste altrove.

In particolare, il rapido esaurimento delle scorte del nuovo hardware e l'accaparramento sistematico da parte degli speculatori, ha spinto i prezzi di PlayStation 5 sul mercato secondario a cifre stellari. Si riportano in merito addirittura annunci che propongono una console Sony a 80.000 rupie indiane, equivalenti a circa 900 euro. Insomma, un andamento che non si distanzia eccessivamente da quanto visto in Europa o negli USA. La community indiana, tuttavia, non sembra essere disposta a tollerare tale situazione.



IGN India, in particolare, riferisce di una determinata campagna avviata dagli appassionati su Reddit, Discord e altri strumenti social. Tramite gruppi organizzati, i giocatori stanno riportando in maniera sistematica gli annunci di PlayStation 5 a cifre clamorosamente superiori al prezzo di listino. Sono molti i casi di rivenditori che si sono visti rimuovere ripetutamente gli annunci da OLX, nota piattaforma per la pubblicazione di annunci gratuiti, con il risultato di dover abbassare il prezzo di vendita delle PS5 in proprio possesso.



Al lancio, PS5 è stata esaurita in India in 5 minuti, ma sono ancora moltissimi gli utenti in attesa di una possibilità di acquisto.