PS5 sarà spessa il doppio di PlayStation 4 PRO? Nuovo rumor dalla Russia

Nel weekend il sito russo GameMag (piuttosto popolare nel paese) ha svelato alcuni presunti dettagli sul design di PlayStation 5, parlando di una console dal design tradizionale in linea con quello di PS4 e PS4 PRO... adesso emerge una nuova informazione.

A quanto pare Sony ha mantenuto un design coerente con quello della famiglia PlayStation, optando per un look sviluppato orizzontale (al contrario di Xbox Series X che come noto si estende in verticale) con base perfettamente quadrata e angoli smussati.

A destare interesse è però una indicazione che vorrebbe "PS5 spessa circa il doppio di PlayStation 4 PRO", la testata non ha svelato ulteriori informazioni in merito e dunque non ci resta che attendere che Sony sveli il design ufficiale della sua prossima console.

L'evento PS5 del 4 giugno ci permetterà di dare uno sguardo ai primi giochi in azione sulla nuova piattaforma Sony, il colosso nipponico non dovrebbe però svelare nulla riguardo il design, la data di uscita e il prezzo, informazioni che verranno rivelate più avanti nel corso dell'anno. Per questa occasione Sony punta a offrire lo stesso entusiasmo di una conferenza E3 come dichiarato da Jim Ryan in una recente intervista. Seguiremo lo show in diretta su Twitch giovedì 4 giugno dalle 15:00, non mancate!