PS5: Spider-Man Miles Morale, Returnal e COD Cold War nello spot dedicato all'audio 3D

Sony ha recentemente pubblicato un nuovo spot promozionale dedicato a PlayStation 5, questa volta focalizzato sulle potenzialità dell'Audio 3D veicolato dall'innovativo Tempest Engine adottato dalla home console di nuova generazione.

Per una immersività ancora più profonda, Sony ha dato vita alla tecnologia alla base del Tempest Engine, in grado di far avvertire suoni e sensazioni uditive non possibili sulle precedenti console del colosso nipponico. Nel corso del filmato che vi abbiamo riportato in cima alla notizia, l'audio 3D di PlayStation 5 viene esaltato attraverso le immagini e i suoni di titoli come Spider-Man Miles Morales, Returnal e Call of Duty Black Ops Cold War. Tuffarsi nella New York City dell'action-adventure di Insomniac Games, avvertire i pericoli del mondo alieno ideato da Housemarque o dei soldati nemici dello sparatutto di Activision: tutto questo non è mai stato così tanto coinvolgente nella storia di PlayStation. Naturalmente, per poter godere delle capacità del Tempest Engine, sarà necessario disporre di dispositivi compatabili, e i giochi dovranno supportare la tecnologia.

Nella scorse occasioni, Sony ha messo in luce la qualità grafica di esclusive come Gran Turismo 7 e Demon's Souls, e le peculiarità del controller DualSense che possono essere sfruttate in giochi come Kena Bridge of Spirits e Ratchet & Clank Rift Apart.