PS5 Spider-Man Miles Morales Edition: il concept del designer italiano Snoreyn

Giuseppe "Snoreyn" Spinelli ha disegnato nei mesi scorsi numerosi concept di PlayStation 5 prima che Sony svelasse il design ufficiale della sua console. Il designer torna ora a mostrare le sue capacità presentando una serie di render per la PS5 dedicata a Marvel's Spider-Man Miles Morales.

Chiaramente si tratta di un concept fan made e assolutamente non ufficiale, come sempre però il lavoro di Giuseppe è di altissima qualità e curato in ogni minimo dettaglio. Partendo dai render ufficiali di PlayStation 5, Snoreyn ha ipotizzato una console PS5 con base completamente nera con dettagli e led di colore rosso con tanto di ragnatela sulla scocca laterale. Le stesse personalizzazioni sono state applicate anche al controller DualSense, in tinta con il design della console, inoltre è stato creato un trailer per la PS5 Marvel's Spider-Man Miles Morales Edition.

Al momento, come detto, dobbiamo farci bastare il lavoro del talentuoso artista italiano perchè Sony non ha annunciato nessuna edizione limitata di PlayStation 5. In passato si è parlato di una console più semplice da personalizzare rispetto a PS4 e lo stesso colosso giapponese ha ribadito che "ci saranno molte limited edition in futuro" e chissà che una di queste non possa davvero essere dedicata all'Uomo Ragno, ormai mascotte dei videogiochi Sony al parti di Kratos, Aloy e Nathan Drake.