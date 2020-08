PS5: una splendida fan art mostra gli eroi dei giochi nextgen

Nell'impaziente attesa di conoscere data d'uscita e prezzo di PS5, dalle pagine del suo profilo Twitter l'utente conosciuto come OBlackThunderO pubblica una splendida fan art che immortala tutti gli eroi dei giochi nextgen in arrivo sulla console nextgen di Sony.

Nel dare forma a questo poster celebrativo, l'appassionato di videogiochi ha ripreso lo slogan nextgen di Sony "Play Has No Limits" e attinto a tutte le immagini promozionali che il colosso tecnologico giapponese ha condiviso a partire dall'ormai celebre evento dell'11 giugno scorso con il reveal del design di PS5.

Il protagonista indiscusso della composizione fanmade di OBlackThunderO non poteva che esserlo Spider-Man Miles Morales, il personaggio che interpreteremo sin dal lancio di PlayStation 5 nel prossimo kolossal action adventure di Insomniac Games ambientato nell'universo di Marvel's Spider-Man per PS4.

A far compagnia al "collega arrampicamuri" di Peter Parker troviamo la coraggiosa Aloy di Horizon Forbidden West, la misteriosa guerriera intravista nel trailer d'annuncio di Ratchet & Clank Rift Apart e il possente cavaliere della riedizione nextgen di Demon's Souls per PS5. L'artwork mostra anche la protagonista di Kena Bridge of Spirits, i duellanti di Deathloop e tutti gli altri eroi che si sono avvicendati all'evento "The Future of Gaming".