PS5 contro gli spoiler: avvistato un intrigante brevetto Sony

In attesa di un reveal completo di PlayStation 5, si continua a guardare ai brevetti depositati da Sony Interactive Entertainment nel tentativo di apprendere qualche possibile dettaglio aggiuntivo sulla next gen.

Tra gli ultimi avvistamenti, figura un'interessante tecnologia destinata a limitare la possibilità di incorrere in spoiler su di un gioco PS5 semplicemente utilizzando la propria console. Nello specifico, un sistema di filtri dovrebbe essere in grado di riconoscere, tra obiettivi, trofei e contenuti generati da altri giocatori, materiale "sensibile", ovvero non ancora visualizzato dall'account utilizzato dal giocatore. Rilevati i potenziali spoiler, questi ultimi non saranno mostrati all'utente.



Gli stessi sviluppatori avranno inoltre la possibilità di esprimere direttive in tal senso, così da oscurare alcuni contenuti di default: questi potranno essere visualizzati solo tramite un'azione attiva da parte del giocatore. Una tecnologia sicuramente interessante, che potrebbe evitare la diffusione di sgradite anticipazioni derivanti dalle attività di giocatori presenti nella lista amici.



Ad oggi, tuttavia, la percezione comune è quella che i maggiori rischi in termini di spoiler giungano da ambienti esterni ad una console, in particolare social network o piattaforme di condivisione video. Caso esemplare è la recente fuga di notizie su The Last of Us Parte 2. A tal proposito, vi ricordiamo che esistono alcuni utili strumenti che potrebbero risultare efficaci nell'evitare anticipazioni su TLOU 2.