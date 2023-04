PS5 in uno spot completamente folle: la nuova pubblicità di Sony Thailandia

Mentre esplodono i rumor su di una nuova console portatile a marchio PlayStation, la divisione thailandese di Sony rende PS5 protagonista di uno spot a dir poco insolito!

Per promuovere l'hardware, la sezione locale di PlayStation ha infatti deciso di dare libero sfogo alla creatività, confezionando una pubblicità che potremmo definire peculiare. Disponibile direttamente in apertura a questa news, lo spot thailandese ha per protagonista una coppia di giovani innamorati, che oltre alla vita personale condivide anche il luogo di lavoro.



Baristi nella medesima caffetteria, una mattina i due ragazzi festeggiano il compleanno di lui, con tanto di torta d'ordinanza. Quando però il festeggiato spegne la candelina ed esprime un desiderio, l'esistenza della coppia ne risulta stravolta. Che cosa c'entra PlayStation 5 in tutto ciò? A quanto pare moltissimo! Tra magia nera, maledizioni e cappuccini, in apertura a questa news trovate il nuovo spot proposto da PlayStation Thailandia. Ovviamente, vi invitiamo a farci sapere la vostra opinione: la sezione commenti in calce a questa news è a vostra completa disposizione!

Nell'augurarvi buona visione, ne approfittiamo per ricordare ai videogiocatori in cerca del nuovo hardware di casa Sony che PlayStation 5 è in sconto da Unieuro all'interno di un bundle dedicato all'acclamato God of War: Ragnarok.