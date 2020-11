PS5 e Spotify: la console nextgen offre nuovi modi per riprodurre musica

Con il lancio di PlayStation 5, i rappresentanti di Spotify illustrano agli acquirenti della console nextgen di Sony le nuove funzionalità che avranno a disposizione per riprodurre i propri brani preferiti con il celebre servizio musicale.

I portavoce dell'azienda svedese partono ovviamente dalla conferma della presenza del tasto dedicato sul Media Remote di PS5, e quindi con la possibilità di accedere velocemente alla sezione Media della dashboard di PlayStation 5 e all'app Spotify.

L'integrazione con la musica, i podcast e i giochi viene resa ancora più stretta dalla possibilità di accedere in maniera quasi istantanea a Spotify e al suo catalogo tramite il Centro di Controllo dell'interfaccia di PS5, come pure attraverso l'applicazione per sistemi mobile con il sistema Spotify Connect per avviare la riproduzione dei propri brani senza dover necessariamente passare per la dashboard della console.

All'interno dell'app PS5 di Spotify è presente anche una sezione interamente dedicata alle colonne sonore originali dei videogiochi più rappresentativi: per accedervi, basterà recarsi nella Gaming Hub e scorrere la lista degli album e delle playlist a tema videoludico.