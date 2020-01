PS5: spunta un nuovo concept del design realizzato in Dreams di Media Molecule!

Mentre Sony continua a mantenere segreto il design finale di PlayStation 5, molti artisti in giro per il mondo si stanno sbizzarrendo nel creare la propria versione della console next-gen. Nei giorni scorsi vi abbiamo già mostrato qualche concept fan made, ma quello di oggi è davvero speciale, dal momento che è stato realizzato in Dreams!

Un giocatore, che su YouTube si fa chiamare Canadian Jedi, ha sfruttato i potenti strumenti messi a disposizione dal titolo di Media Molecule per dare forma ad una versione personalizzata di PlayStation 5. Nel realizzarla, afferma di essersi ispirato al design a V del kit di sviluppo, senza tuttavia lesinare sui tocchi personali. La V sulla scocca superiore, ad esempio, è ancora presente - oltre che messa in risalto da due fasci luminosi che possono anche cambiare colore - ma la profondità della concavità è stata sensibilmente diminuita. L'alloggiamento per i dischi è situato al centro, mentre il logo di PS5, basato su quello ufficiale di Sony, è stato posizionato frontalmente sulla destra. Canadian Jedi ha curato anche la sezione posteriore, con un ampio sistema di aerazione e le immancabili porte per alimentazione, HDMI, Ethernet, ecc.

Potete ammirare il suo lavoro nel video in apertura e nelle immagini allegate in basso. Se invece possedete Dreams, potete cercarlo digitando "PS5 Console Concept". Cosa ne pensate? Per il design ufficiale di PlayStation 5, invece, dobbiamo continuare a pazientare: secondo alcune insistenti voci (non confermate), Sony avrebbe intenzione di presentare PS5 a febbraio.