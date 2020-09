PS5: spunta online il presunto video del sistema operativo, ma si tratta di un fake

Nel corso delle ultime ore si è diffuso a macchia d'olio un filmato che dovrebbe presentare al pubblico l'interfaccia utente di PlayStation 5, ma si tratta purtroppo dell'ennesimo video fake realizzato da qualche furbetto.

Sono stati in molti a considerare affidabile il video per via della sua qualità e, soprattutto, a causa dell'incredibile somiglianza con lo stile dei primi istanti successivi all'accensione mostrati da Sony qualche mese fa. Chi ha creato il filmato ha infatti sfruttato quei pochi istanti mostrati dal colosso giapponese per costruirci sopra un intero lavoro, garantendosi senza particolari sforzi la fiducia dei fan. Un altro fattore che rende improbabile la veridicità del filmato è l'eccessiva somiglianza dei menu con quelli di PlayStation 4, dal momento che Sony è solita non limitarsi ad un semplice restyling grafico ma a proporre qualcosa in più. A confermare che il materiale in questione è fasullo è stato anche Tidux, non il più affidabile degli insider ma comunque vicino al mondo PlayStation.

Chissà se scopriremo il reale aspetto dell'OS della console Sony al PlayStation 5 Showcase che si terrà il prossimo mercoledì 16 settembre 2020 alle ore 22:00. A questo proposito, vi ricordiamo che dalle ore 11:00 del mattino di mercoledì potrete seguirci sul canale Twitch di Everyeye, dove saremo in diretta con una lunga maratona ricca di ospiti che ci accompagnerà fino all'evento.