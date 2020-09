PS5, spunta un prezzo su Mediaworld: si tratta di una semplice ipotesi

Nonostante l'annuncio di un imminente nuovo evento streaming dedicato a PS5, continuano a rincorrersi voci di corridoio legate a prezzo e data di lancio della console next-gen.

Elemento piuttosto peculiare, ad aggiungersi alla rassegna di indiscrezioni è anche la nota catena Mediaworld. Nello specifico, la divisione olandese della stessa, nota come Mediamarkt, ospita sulle proprie pagine una scheda di approfondimento dedicata a PlayStation 5, all'interno della quale sono inclusi, oltre a dati ufficiali, anche semplici ipotesi.

In particolare, nel discutere del prezzo delle due versioni dell'hardware Sony, il portale riferisce di come alcune teorie riferiscano di valori differenti a seconda che si opti per PS5 tradizionale o per PS5 All Digital. Nel primo caso, si ipotizza, la console potrebbe avere un prezzo di 499 euro, mentre nel secondo di 399 euro. Contestualmente, tuttavia, si specifica che al momento il prezzo ufficiale della console è, come noto, sconosciuto e che da Sony non è giunta alcuna conferma in merito.



Sembra ad ogni modo che presto le indiscrezioni potrebbero trovare fine: mercoledì 16 settembre, infatti, il nuovo PlayStation 5 Showcase offrirà nuove informazioni sui giochi PS5. Durante la medesima occasione, pare legittimo attendersi anche il reveal di data e prezzo di lancio della console. In attesa di mercoledì, ricordiamo che l'appuntamento è fissato per le ore 22:00 e che la nostra Redazione seguirà lo streaming in diretta sul Canale Twitch di Everyeye: raggiungeteci!