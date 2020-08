PS5: spuntano online anche le cover di Far Cry 6 e altri giochi

La next-gen è sempre più vicina e in rete stanno facendo la propria comparsa le prime cover dei titoli di terze parti nella loro versione PlayStation 5. Dopo aver assistito alla pubblicazione delle box art PS5 di Assassin's Creed Valhalla e Watch Dogs Legion, ecco un'altra ondata di immagini.

Sul negozio ufficiale del rivenditore australiano JB Hi-Fi sono infatti stati aperti i preordini di alcuni giochi per la console di prossima generazione Sony e la scheda dei prodotti mostra la copertina PS5. I giochi disponibili al preorder, e che quindi mostrano la cover, sono i seguenti: Far Cry 6, Planet Coaster: Console Edition e Overcooked! All You Can Eat oltre ai già citati Assassin's Creed Valhalla e Watch Dogs Legion. Al momento il prezzo di prenotazione di questi prodotti è piuttosto elevato ma non dovrebbe rappresentare quello finale, trattandosi solo di un placeholder in attesa che i publisher ne svelino il prezzo definitivo.

In attesa di scoprire come saranno le copertine di altri giochi in arrivo sulla console, vi ricordiamo che Epic Games ha svelato il bundle di Joker in Fortnite, il cui annuncio contiene indizi sulla possibile finestra di lancio di Xbox Series X e PlayStation 5.

Sapevate che le voci sulla cattiva gestione del 4K su PS5 erano solo una bufala?