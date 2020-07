PS5: svelata la funzione Attività, permette di avviare parti specifiche dei giochi

L'aspetto di PS5, ormai, non è più un segreto, ma ci sono ancora molti dettagli non noti in merito alla console di prossima generazione di Sony. Non parliamo solo del prezzo e della data d'uscita, ma anche delle funzionalità del sistema operativo.

In questi mesi la compagnia giapponese si è limitata a fornirci un fugace assaggio dell'interfaccia di PS5, ma sembra che quest'oggi sia emersa in rete un'altra informazione interessante. Nell'ambito di un'anteprima di WRC 9, un redattore di GameReactor ha esplicitamente fatto riferimento ad una nuova funzionalità di PlayStation 5 chiamata Attività (Activities), che mette a disposizione dei "collegamenti istantanei a specifiche gare direttamente dal menu della console". A quanto pare, grazie a questa funzione - che sembra fare forte affidamento sulla rapidità di caricamento concessa dall'SSD - gli utenti potranno avviare parti specifiche dei propri giochi direttamente dalla dashboard di PS5, senza prima lanciarlo e passare dal suo menu principale. Nel caso specifico, WRC 9 la sfrutterà per l'avvio rapido delle gare, ma probabilmente potrà essere utilizzata in maniera diversa in altri giochi in base alle esigenze degli sviluppatori.

Ci teniamo a specificare che questa funzione non è stata presentata ufficialmente da Sony. L'articolo in cui è stata menzionata, tra l'altro, è stato messo offline dagli autori, anche se può essere reperito su Archive Today. Tale funzionalità, inoltre, era stata chiaramente anticipata da Mark Cerny nella celebre intervista rilasciata a Wired lo scorso anno. L'architetto parlò della possibilità di accedere dalla dashboard alle lobby dei giochi multiplayer o avviare specifiche missioni dei giochi single player. Appresa la notizia, l'analista Daniel Ahamad ha commentato in questo modo: "Questo è qualcosa di cui dovremmo sentir parlare presto. Integrazione profonda tra il sistema operativo di PS5 e i giochi per migliorare l'esperienza generale".