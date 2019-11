PS5: spuntano in rete nuove immagini del presunto controller DualShock 5

Pochi giorni fa, sono emerse in rete alcune immagini ritraenti quello che, a tutti gli effetti, sembra essere il design del DualShock 5 di PlayStation 5. Tali progetti sono stati estrapolati da un brevetto depositato dalla stessa Sony in Giappone a marzo e appena reso pubblico .

Sony non ha mai presentato ufficialmente il controller di PS5 (sappiamo solo che avrà il feedback aptico e i grilletti adattivi), ma quello del brevetto ha tutta l'aria di essere un'evoluzione del DualShock 4. Quest'oggi, vi proponiamo ulteriori immagini del controller in questione, che lo mostrano da ulteriori angolazioni (da sopra e di lato) e ci consentono di farci un'idea ancor più precisa sul suo aspetto. Le trovate nella galleria in calce alla notizia.

Come dicevamo, ad una prima occhiata il presunto DualShock 5 sembra essere uguale al controller di PS4. In realtà, prestando maggiore attenzione è possibile notare dimensioni leggermente maggiori, impugnature più corte e la presenza di una porta USB-C per la ricarica, in contrapposizione all'USB-B del DualShock 4. Dell'amata/odiata barra luminosa (additata dai giocatori come una dei principali responsabili della scarsa autonomia della batteria, ma essenziale per alcuni giochi VR che sfruttano la PS Camera) non ci sono più tracce, mentre centralmente e in basso, sotto al pulsante PlayStation, si nota una striscia con due fori davanti e dietro: stando a quanto affermato da Wired a ottobre, potrebbero rappresentare delle aperture per un microfono integrato nel controller, utilizzabile per comunicare con un assistente vocale. Una funzionalità simile è già presente sul controller di Google Stadia. Presenti all'appello, ancora una volta, i tasti Options e Share, il touchpad e l'altoparlante.

A proposito di brevetti: ne è emerso un altro che sembra confermare l'esistenza delle cartucce SSD per PS5.