PS5: l'SSD Aorus Gen4 7000s è perfettamente compatibile ed è ora in offerta

Aorus Gen4 7000s (brand di proprietà del colosso Gigabyte Technology) è uno degli SSD compatibili con PlayStation 5 ed è ora in offerta su Amazon, questa unità di memoria a stato solido può essere acquistata a prezzo ridotto per un periodo limitato.

Aorus Gen4 7000s presenta una velocità di lettura fino a 7000 MB/s e fino a 5.500 MB/s in lettura ed è disponibile in tagli di memoria da 1TB, 2TB e 4TB, ricordiamo però che PlayStation 5 supporta esclusivamente SSD con capienza massima di 2TB, dunque il modello più capiente non è compatibile con la console Sony.

L'unità di Aorus è dotata di interfaccia termica in alluminio e rivestimento laterale in carbonio per garantire una dissipazione più omogenea e migliorare così la dispersione del calore. Le unità Aorus Gen4 7000s sono già disponibili da inizio anno, la versione da 2TB è ora in offerta su Amazon, se state cercando un SSD per la vostra console potete dunque prendere in considerazione questo prodotto.

Al momento non sono molti gli SSD M.2 compatibili con la PS5, tra questi troviamo il Seagate FireCuda 530, il Western Digital WD SN850 e il Samsung 980 Pro (a patto di dotarlo di un dissipatore), molti altri produttori stanno svolgendo test di compatibilità per i propri prodotti ed entro breve la lista dei dispositivi supportati dovrebbe aumentare notevolmente.