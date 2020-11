PS5, l'SSD è poco capiente? Non è un problema per Jim Ryan

In queste ore, il boss di casa PlayStation Jim Ryan ha avuto modo di fare un chiacchierata con il Telegraph in merito al lancio di PS5, che ricordiamo essere già avvenuto in alcuni mercati selezionati come gli Stati Uniti d'America, il Giappone e l'Australia.

Durante la conversazione è spuntato fuori anche l'argomento SSD: il dispositivo di archiviazione scelto da Sony per la sua console di nuova generazione è estremamente all'avanguardia, ed è in grado di offrire una velocità di lettura pari a 5,5 GB/s, più di due volte superiore a quella garantita dall'SSD di Xbox Series X|S, uguale a 2,4 GB/s. Non è tuttavia mancata una critica rivolta alla sua capienza: l'SSD di PS5 ha un taglio dichiarato di 825 GB, che si traducono in 667 GB di spazio a disposizione dei giocatori. Alcuni ritengono che a lungo andare la gestione della memoria possa rivelarsi difficoltosa, specialmente se consideriamo che uno dei giochi di lancio, Call of Duty Black Ops Cold War, occupa da solo almeno un quinto dell'intero SSD.

Lamentele che non sono arrivate alle orecchie di Jim Ryan, stando a quanto ha dichiarato al Telegraph. Il boss di PlayStation ritiene che lo spazio offerto sia più che sufficiente: "Non abbiamo sentito ciò. Ovviamente continueremo a monitorare cosa succederà alle persone dopo avranno tirato fuori dalla scatola e acceso la loro PlayStation. Crediamo che non ci saranno problemi e che sarà tutto ok. Abbiamo potuto monitorare l'utilizzo degli hard disk di PS4 su scala microscopica, e ciò che abbiamo visto indica che con PS5 dovrebbe andare tutto bene".

Voi cosa ne pensate? Ritenete che lo spazio offerto da PS5 sia adeguato alle esigenze del gaming e dei giocatori moderni? Nel corso della medesima intervista, Jim Ryan ha parlato della possibilità di vedere God of War 2 su PS4.