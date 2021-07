PS5: quali sono gli SSD compatibili e quali requisiti devono avere?

Nel corso degli ultimi giorni è stato pubblicato un nuovo aggiornamento del firmware PlayStation 5 in versione Beta che implementa il tanto atteso supporto agli SSD di tipo M.2 che i giocatori possono installare sulla console di ultima generazione Sony. Se siete indecisi su quale memoria acquistare per espandere lo spazio disponibile, ecco alcuni consigli.

Sebbene PlayStation 5 supporti numerose memorie, ve ne sono alcune che potrebbero avere prestazioni migliori e, pertanto, sono state consigliate dalla stessa Sony. La presenza di una certificazione dà ai giocatori la sicurezza che l'installazione dell'SSD all'interno della console permetta di avere prestazioni all'altezza delle aspettative Ecco di seguito l'elenco completo delle memorie di tipo M.2 la cui compatibilità con PlayStation 5 è stata confermata:

Seagate FireCuda 530

WD SN850

Samsung 980 Pro (necessita di un dissipatore)

AORUS Gen4 7000s

Al momento la lista non è particolarmente lunga ma è molto probabile che nel corso delle prossime settimane saranno sempre di più le memorie adatte ad espandere lo spazio d'archiviazione della console Sony e permettere così agli utenti di installare contemporaneamente più prodotti. Su Everyeye.it trovate una lista dei migliori SSD esterni da gaming in offerta su Amazon. A tal proposito, ecco anche la guida che vi spiega come scaricare o trasferire i giochi PS5 su un SSD M.2.