SSD e CPU Zen 2 di PS5 faranno una grande differenza, secondo Blackmill

Intervistato dalla redazione di GamingBolt, il fondatore di Blackmill Games, Jos Hoebe, ha discusso delle opportunità offerte dalle console next-gen e, soffermandosi su PS5, si è detto certo del fatto che l'SSD e la CPU Zen 2 di PS5 consentiranno alla console di compiere un vero step evolutivo.

In merito alle specifiche tecniche di PS5 e alla sua dotazione hardware, il boss della casa di sviluppo specializzatasi in sparatutto simulativi ad ambientazione storica con Verdun e Tannenberg ha spiegato che "siamo sempre soddisfatti del passaggio a un hardware più potente perchè questo ci consente di facilitare il nostro lavoro... ma non è sempre questo il caso, anche se le aspettative dei consumatori aumentano assieme alla qualità dell'hardware", suggerendo così che l'accessibilità sia più importante dei meri numeri legati all'aumento di potenza computazionale a disposizione degli autori di videogiochi che si approcciano ad una nuova console.

A tal proposito, il fondatore di Blackmill sottolinea come lui e il suo team siano "molto entusiasti delle nuove unità SSD perchè queste introdurranno una delle più grandi differenze (rispetto alle console attuali, ndr): finalmente, i tempi di caricamento delle console saranno veloci!". L'entusiasmo manifestato da Hoebe per l'adozione da parte di Sony di un SSD next-gen per PS5 si riflette sulle considerazioni riguardanti la CPU Zen 2: "Utilizziamo il motore grafico Unity per tutti i nostri giochi e la CPU rappresenta sempre un collo di bottiglia con cui confrontarci. Quindi, con un tale miglioramento per l'anello più debole delle specifiche di una console (ossia il processore, ndr), tuttò ciò sarà di grande aiuto per ottenere prestazioni migliori e realizzare giochi dall'aspetto migliore".

Se per gli sviluppatori guardano con fiducia al nuovo SSD e alla CPU Zen 2, Sony ha voluto sottolineare l'importanza della retrocompatibilità come fattore chiave del successo di PS5, specie nel corso dei primi anni del suo ciclo di vita.