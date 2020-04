PS5: l'SSD giocherà un ruolo primario nel nuovo sistema di inviti ai party?

Secondo le parole di Tidux, famoso insider del mondo PlayStation, ricevuto l'invito da parte di un amico alla sua partita, sul vostro schermo comparirà una piccola finestrella che segnala l'arrivo dell'invito e mostra in tempo reale una diretta di ciò che sta vedendo il vostro amico e nel frattempo la console avvierà il gioco in background per consentirvi di accettare l'invito in una manciata di secondi (si parla di 5 secondi quando il titolo è multiplayer e si è dotati di una connessione di 15-20 MB). Il gioco precedentemente avviato non verrà chiuso ma messo in stand-by , permettendo al giocatore di riprenderlo in un secondo momento. Questo sistema può essere abilitato o disabilitato dall'utente, che nel secondo caso dovrà decidere manualmente di accettare l'invito (l'impostazione predefinita è proprio questa). Tidux ha anche fornito dettagli più specifici sul pop-up, il quale non dovrà necessariamente proporre al giocatore una sorta di "diretta" e starà agli sviluppatori scegliere in base al gioco cosa mostrare al momento dell'invito.

If you choose to accept the invite your previous session will be suspended.



Will list some facts down below. — Tidux (@Tidux) April 19, 2020

- Developers can choose what is in pop up window (logo, live stream)

- User can disable windows for text prompt, window pop up or auto launch.



- User can turn on and off like a notification this Gen. — Tidux (@Tidux) April 19, 2020