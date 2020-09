PS5 e SSD, tra innovazione e open world: parlano gli autori di Far Cry 6 e Hitman 3

In attesa di poter scoprire quali saranno prezzo e data di lancio di PlayStation 5, i vertici di Sony propongono un'interessante carrellata di dichiarazioni rilasciate dai team di sviluppo al lavoro sull'hardware.

Queste ultime si sono in particolar modo concentrate sulle potenzialità offerte dall'SSD, le cui caratteristiche consentiranno agli sviluppatori di aver accesso a tempi di caricamento decisamente contenuti. Un obiettivo con cui SIE Japan Studio mira a rendere rapida la ricerca di vendetta in Demon's Souls, ma che gli autori di Far Cry 6 puntano invece a mettere a servizio dell'edificazione di open world innovativi. "L’unità SSD è una vera rivoluzione. - afferma Neil Hill, Lead Programmer presso Ubisoft -Credo che con lo sviluppo di questa generazione di gioco assisteremo a grandi innovazioni in termini di streaming e design dei giochi a mondo aperto".

La rapidità dei tempi di caricamento, promette invece Mattias Engstrom, Game Director di Hitman 3, spingeranno i giocatori a darsi alla sperimentazione di soluzioni alternative. In caso di fallimento, infatti, l'esplorazione potrà riprendere con prontezza e in prossimità dell'azione. Di seguito le sue parole: "Hitman 3 ti spinge a esplorare e avventurarti in enormi ambienti sandbox e la possibilità di salvare e caricare di frequente è indispensabile. I tempi di caricamento rapidissimi che vediamo sulla console PS5 stimolano [il giocatore] a sperimentare più che mai".



Di recente, molti sviluppatori al lavoro sulla console Sony hanno invece discusso delle potenzialità dell'Audio 3D di PS5.