PS5: l'SSD iperveloce renderà obsoleto il concetto dei livelli, per gli autori di Returnal

Basandosi sull'incredibile velocità e sulle funzionalità nextgen dell'SSD di PS5, gli autori di Housemarque ritengono che la suddivisione dei videogiochi in livelli sia un concetto destinato a diventare obsoleto in futuro, grazie alle sempre più elevate capacità offerte dalle nuove memorie a stato solido.

Ad appassionarsi all'argomento è Ari Arnbjörnsson, lo sviluppatore capo della software house finlandese che sta dando forma al progetto sci-fi di Returnal in esclusiva su PS5. A detta del rappresentante di Housemarque, infatti, "in una fase più avanzata della prossima generazione di console, mi aspetto di vedere dei giochi che sapranno sfruttare gli SSD in maniera meno ovvia, è questa la cosa che mi emoziona di più del futuro".

A detta di Arnbjörnsson, infatti, le prospettive offerte da PlayStation 5 e dalle nuove piattaforme che adotteranno SSD sempre più performanti saranno tali da segnare un profondo solco con l'attuale generazione di videogiochi: "Cosa significa per gli sviluppatori avere accesso a un sistema che ti permette di caricare su disco i dati del tuo gioco in maniera così veloce? Avremo ancora bisogno di appoggiarci al concetto della suddivisione in livelli per creare giochi nextgen? Le possibilità offerte da questa tecnologia sono entusiasmanti e mi esaltano sia come sviluppatore che come giocatore".

Per saperne di più su questo titolo, vi invitiamo a leggere la nostra anteprima di Returnal, l'esclusiva PS5 degli autori di Resogun e del più recente Alienation.