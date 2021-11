PS5 e SSD M.2: il nuovo dissipatore di ElecGear 'abbraccia' la ventola

Il Major Update di PS5 lanciato ad aprile ha garantito l'accesso a uno spazio di installazione aggiuntivo per i videogiochi nextgen tramite l'apposito slot per hard disk SSD M.2. L'ultimo prodotto lanciato da ElecGear, l'EL-P5C, si rivolge proprio agli utenti che desiderano ampliare la memoria della propria PS5.

Dietro alla criptica sigla EL-P5C si cela lo sforzo ingegneristico portato avanti da ElecGear per ottimizzare il sistema di dissipazione di PlayStation 5 dopo l'installazione di una memoria SSD M.2 nell'apposito slot accessibile dal vano laterale della console.

L'ultimo prodotto di ElecGear assume così la forma di un dissipatore che sostituisce lo sportellino del vano per l'installazione degli SSD: una volta inserito nell'apposito alloggiamento e assicurato alla console tramite la vite in dotazione, l'heatsink "abbraccia" la parte inferiore della grande ventola di PS5 per convogliare l'aria sulle alette e garantire, così facendo, una maggiore superficie dissipante, a tutto vantaggio della gestione termica della memoria appena installata. Nonostante le generose dimensioni, il dissipatore si adatta perfettamente con il design della scocca interna e con la cover della console.

In attesa di ricevere ulteriori dettagli sulla commercializzazione europea di questo interessante dissipatore, vi rimandiamo alla nostra guida per espandere la memoria di PS5 con SSD M.2.