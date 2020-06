PS5 ha un SSD rivoluzionario, ribadisce Tim Sweeney di Epic Games

Dopo aver spiegato che l'SSD di PS5 darà una scossa ai PC, Tim Sweeney di Epic Games ha discusso con la redazione di EDGE delle opportunità offerte dell'SSD iperveloce di PS5, descrivendolo come un componente hardware rivoluzionario per l'industria videoludica.

Come riportato dai colleghi di WCCFtech, il numero di agosto della rivista EDGE ospita un'intervista al boss di Epic e al capo ingegnere Nick Penwarden dove i due si soffermano sugli sforzi profusi da Sony nel progettare l'architettura di PS5 tenendo conto dell'SSD customizzato.

A tal proposito, Sweeney ricorda la collaborazione tra Epic e il colosso tecnologico giapponese per spiegare che "almeno tre o quattro anni fa abbiamo iniziato a parlare con Mark Cerny delle possibilità offerte dalla prossima generazione di console. Sony ha fatto davvero un ottimo lavoro nell'allestire una piattaforma partendo dalla consapevolezza che la memoria potesse essere rivoluzionata. PS5 non è costruita solo attorno a una memoria flash enorme, ma anche su di una larghezza di banda molto elevata e da un framework a bassa latenza che consente di accedere ai dati e portarli ovunque sia necessario".

Sempre in merito alla potenza di PlayStation 5 e del suo SSD, lo stesso boss di Epic Games sottolinea poi come "il rendering di micropoligoni in una scena da 20 miliardi di poligoni, come quella della tech demo di Unreal Engine 5, è un compito abbastanza difficile. Per noi è stata una sfida fondamentale salvare quei dati nella memoria. In seguito agli anni di discussioni e di sforzi che ci hanno portato a questo, è stata un'opportunità perfetta quella di collaborare con Sony per dimostrare che quel lavoro sta finalmente giungendo al suo punto d'approdo su PS5".