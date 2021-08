PS5: l'SSD e Unreal Engine 5 rivoluzioneranno il level design, per uno sviluppatore

Nel corso di un'intervista concessa a GamingBolt da Pete Bottomley, lo sviluppatore di White Paper Games ha discusso delle grandi potenzialità dell'SSD iperveloce di PS5 e indicato l'Unreal Engine 5 come "chiave di volta" per la prossima, importante evoluzione nel level design a cui assisteremo entro breve.

A detta dello sviluppatore che sta dando forma all'avventura thrilling Conway Disappearance at Dahlia View, l'arrivo della prossima generazione del motore grafico di Epic Games sarà di fondamentale importanza per il futuro dell'industria videoludica: "C'è un duplice approccio che possiamo sfruttare su Unreal Engine 5 con gli SSD più veloci come quello di PS5. Quando si crea un gioco 3D, lo streaming dei contenuti richiede molto tempo per poter raggiungere prestazioni ottimali. Grazie all'enorme velocità degli SSD più evoluti, però, si ha meno bisogno di progettare funzionalità come le schermate di caricamento".

Per Bottomley, quindi, i giochi sviluppati su Unreal Engine 5 trarranno il massimo vantaggio dalle configurazioni PC più evolute e dalle console di ultima generazione, in particolar modo su PS5 in ragione della velocità del suo SSD: "Unreal Engine 5 rimuove la necessità di sviluppare soluzioni tampone per lo streaming dei livelli perché esegue quei passaggi in automatico. Penso perciò che assisteremo a grandi cambiamenti nel design dei livelli di giochi di nuova generazione, grazie agli SSD più veloci e alle pipeline di sviluppo più avanzate come quelle di UE5".