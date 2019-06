PS5: l'SSD sarà di serie nel modello base, non ci saranno due versioni della console

Si continua a parlare di PlayStation 5: nel corso di una lunga intervista pubblicata su CNET, Jim Ryan non ha solamente confermato il supporto 4K 120 Hz per PS5 ma è tornato a parlare anche del disco SSD che equipaggerà la console Next-Gen di Sony.

Il CEO di Sony Interactive Entertainment conferma che il disco SSD farà parte della dotazione base di PlayStation 5, non ci sono piani dunque per lanciare un modello economico con hard disk meccanico tradizionale e uno Premium con SSD.

Sony vuole dunque evitare di frammentare troppo l'offerta, al momento non è chiaro quale sarà la capienza del disco ma come confermato da Ryan sicuramente non vedremo due tagli di memoria, almeno non all'inizio, mentre in futuro la situazione potrebbe cambiare. L'unica certezza è che il giorno del lancio, i consumatori troveranno un solo modello di PS5 sugli scaffali, in modo da evitare qualsiasi confusione.

Viene infine ribadito come il disco SSD di PlayStation 5 sia in realtà un'unità personalizzata e creata appositamente per sfruttare le potenzialità della nuova console, non si tratta dunque di un prodotto già in commercio bensì di un hardware realizzato ad hoc da Sony.