PS5 Standard e Digital: spunta online l'immagine della console in posizione orizzontale

Analizzando le pagine Amazon per i preordini di PS5, un utente del forum di Reddit ha scovato un'immagine promozionale che mostra, per la prima volta, la console nextgen di Sony collocata in posizione orizzontale.

L'immagine mostra sia il modello Standard che Digital Edition di PS5, confermando la necessità di utilizzare la base di appoggio (presumibilmente, la medesima ammirata nel video di annuncio dell'evento dell'11 giugno) per collocarla su di un fianco e garantirne la massima efficienza in termini di dissipazione del calore.

Nello scatto trova anche spazio la frase promozionale scelta da Sony per dare inizio alla campagna mediatica che ci accompagnerà fino a fine 2020: il motto descrive PlayStation 5 come una console che ci consentirà di accedere ad "un gioco senza limiti" ("Play Has No Limits"). Quanto al periodo di commercializzazione, l'immagine non fa che ribadire la volontà del colosso tecnologico giapponese di lanciare entrambe le versioni della console nextgen nel corso delle festività natalizie ("Holiday 2020").

In attesa di ricevere una conferma o una smentita ufficiale da parte di Sony, vi lasciamo al link di Reddit con l'immagine in questione. Già che ci siamo, vi riproponiamo anche il nostro speciale sul design di PlayStation 5, con tante riflessioni sulle scelte operate dai progettisti di Sony per dare vita a una piattaforma casalinga con un form factor così avveniristico e di dimensioni generose.