PS5 Standard oggi disponibile da GameStop Italia: orario e dettagli

Mentre PlayStation 5 resta introvabile anche in Giappone, nuove scorte della console Sony sono in dirittura di arrivo sul mercato videoludico del nostro Paese.

Dai canali social di GameStop Italia, si apprende infatti che nel corso della giornata di oggi - mercoledì 17 agosto 2022 - sarà possibile avere tutti i dettagli sulla procedura di acquisto di nuove PS5 Standard Edition.



Come ormai da qualche tempo a questa parte, la catena commerciale dà appuntamento al pubblico sul proprio canale Twitch, dal quale saranno condivise le informazioni necessarie per poter procedere con l'acquisto di PlayStation 5. La diretta dedicata prenderà il via questo pomeriggio, alle ore 15:00 in punto. Di seguito, vi riportiamo per comodità il link al canale Twitch ufficiale di GameStop Italia:

Anche per questa tornata, PlayStation 5 non sarà venduta da GameStop in formula liscia, ma sarà invece proposta all'interno di un. Al momento, non è stato specificato quali saranno i contenuti inclusi nel pacchetto. In attesa di saperne di più, segnaliamo dunque che nonal prezzo di listino fissato da Sony.Per il momento, nessun aggiornamento è invece disponibile in merito alla distribuzione di nuove PlayStation 5 Digital Edition.