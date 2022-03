PS5 Standard oggi in vendita in Italia da GameStop: orario e dettagli

Come già anticipato dalla compagnia, quest'oggi - mercoledì 30 marzo 2022- PlayStation 5 tornerà disponibile per l'acquisto sui canali di distribuzione di GameStop, anche in Italia.

L'appuntamento, in particolare, è fissato per le ore 16:00 in punto, momento nel quale prenderà il via una speciale diretta sui canale Twitch di GameStop Italia. Nel corso dello streaming, il personale della nota catena videoludica offrirà tutti i dettagli su come procedere con l'acquisto delle nuove scorte di PlayStation 5 Standard Edition. Purtroppo, l'annuncio è stato diffuso con un messaggio piuttosto vago, che vi riportiamo di seguito: "Sintonizzati in live su GS TV questo mercoledì dalle 16, durante la puntata vi mostreremo come acquistare PS5 (Standard Edition) in versione Bundle".



Di conseguenza, non è dato sapere se la console Sony sarà messa in vendita direttamente nel corso della diretta delle 16:00, o se invece l'apertura degli ordini slitterà leggermente. Come potete notare, GameStop ha inoltre specificato che PlayStation 5 sarà proposta all'interno di un Bundle. Tuttavia, al momento non è stato offerto alcun dettaglio su quelli che saranno i contenuti che accompagneranno l'hardware. Per saperne di più, non resta dunque che attendere il pomeriggio.



Nel frattempo, sembra che siano in arrivo interessanti novità in casa Sony, con i rumor che puntano ad un annuncio legato a FromSoftware, che sta ad ora festeggiando lo straordinario lancio di Elden Ring.