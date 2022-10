PS5 Standard in vendita da GameStop il 12 ottobre, tutti i dettagli sul restock

Siete ancora in cerca di una PlayStation 5 Standard da acquistare? Sappiate allora che manca pochissimo all'arrivo di una nuova ondata di console sul portale ufficiale di GameStop Italia.

La celebre catena che si occupa della vendita di prodotti videoludici ha infatti aggiornato i suoi canali social ufficiali per annunciare l'imminente ritorno di PS5 nei suoi magazzini. Come accade con tutti i restock, questi saranno limitati e solo pochi utenti riusciranno ad accaparrarsi la console Sony di ultima generazione. Se volete provare ad acquistare una PlayStation 5 dotata di lettore dovrete sintonizzarvi sul canale Twitch di GameStop Italia il prossimo mercoledì 12 ottobre 2022 a partire dalle ore 15:00 del fuso orario italiano. Durante la diretta streaming verranno forniti tutti i dettagli per accedere al sito ufficiale e procedere con l'acquisto di uno dei bundle creati dal rivenditore e contenenti solitamente controller aggiuntivi, accessori e giochi in formato fisico. Al momento non si conoscono i dettagli sui contenuti e sui prezzi del bundle e bisognerà attendere l'inizio della diretta Twitch per saperne di più.

