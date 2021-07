PS5 Standard in vendita ora sul sito di Mediaworld

Dopo aver messo in vendita PS5 Digital Edition il 19 luglio, Mediaworld mette oggi a disposizione dei clienti nuovi stock di PlayStation 5 Standard Edition, disponibili ora in vendita esclusivamente online e in quantità limitate.

Sul sito games.mediaworld.it potete PlayStation 5 al prezzo di listino di 499 euro. Mediaworld fa sapere che "in considerazione delle limitate disponibilità di prodotto e dell’ingente richiesta dello stesso a maggiore tutela del Consumatore finale, MediaWorld limiterà la vendita dei prodotti a un massimo di un pezzo per cliente (da intendersi quale soggetto titolare dell’ordine di acquisto)."

Le uniche modalità di pagamento accettate sono carta di credito o PayPal con consegna con corriere, non sarà possibile ritirare il proprio acquisto in negozio, inoltre gli ordini multipli verranno cancellati e ogni cliente potrà acquistare una sola console. Se non siete riusciti a comprare la vostra PS5 non disperate perchè mercoledì 21 luglio alle 15:00 Mediaworld metterà in vendita il bundle PlayStation 5 con Ratchet & Clank Rift Apart.



Giovedì 22 luglio invece Xbox Series X tornerà in vendita da Mediaworld, dopo una lunga assenza dagli scaffali virtuali anche la console next-gen di Microsoft potrà presto essere acquistata con il classico sistema della cosa virtuale, indicativamente sempre a partire dal primo pomeriggio alle ore 15:00.