PS5, Starfield ed EA Sports FC 24 conquistano l'Europa a settembre: i dati

Dopo la conferma che PS5 è stata la più venduta negli USA a settembre 2023, la console Sony si toglie ulteriori soddisfazioni anche in territorio europeo, dove risulta essere l'unica console in crescita lo scorso mese stando ai dati diffusi da Christopher Dring di Games Industry.

Sul Vecchio Continente a settembre 2023 sono state vendute 416.000 console (dato che però non calcola Germania e Regno Unito), con una crescita del 38% rispetto a quanto registrato a settembre 2022. La spinta maggiore arriva proprio da PS5, che ha segnato una crescita del 175% nelle vendite in confronto allo stesso periodo di un anno prima. Xbox Series X/S e Nintendo Switch, invece, sono calate rispettivamente del 35% e del 28%. Gli accessori lo scorso settembre hanno piazzato 1.1 milioni di unità, grazie in particolare alle vendite del DualSense di PS5 e dei controller wireless per Xbox Series X/S.

Lato software, invece, settembre ha visto EA Sports FC 24 e Starfield come protagonisti principali, risultando i giochi più venduti sommando sia il formato fisico che quello digitale. Di seguito, ecco la Top 10 completa europea relativa a settembre 2023:

EA Sports FC 24 Starfield NBA 2K24 The Crew Motorfest Mortal Kombat 1 Payday 3 Grand Theft Auto V Red Dead Redemption II Titanfall 2 Hogwarts Legacy

Dring fa tuttavia notare che EA Sports FC 24 ha registrato vendite inferiori del 10% rispetto a quanto raggiunto da FIFA 23 un anno prima, ed anche Starfield nonostante un ottimo lancio ha registrato numeri inferiori ad un'altra importante esclusiva Microsoft, Forza Horizon 5, che nelle sue prime quattro settimane di commercializzazione aveva totalizzato vendite più alte del 13% rispetto a quelle del kolossal sci-fi di Bethesda. Dring specifica comunque che, nel caso di Starfield, non essendo disponibili i dati riguardanti Xbox Game Pass è impossibile stimare quanto effettivamente grande è stato il successo dell'Action/RPG spaziale.