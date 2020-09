PS5 State of Play: annuncio data di uscita e prezzo questa settimana? Facciamo chiarezza

Un nuovo State of Play incentrato su PlayStation 5 potrebbe tenersi questa settimana? Al momento non c'è niente di confermato ma alcuni insider hanno fatto capire che novità su PS5 sono attese a breve... proviamo a capirne di più insieme.

La prima cosa da ricordare è che molti (tra cui DuskGolem, ora con quote in risalita dopo aver anticipato l'arrivo dell'anime di Shenmue) parlano di un nuovo evento PlayStation in programma nella prima metà di settembre, le date però sono e restano un vero mistero.

Molte voci puntavano al 9 settembre (stesso giorno del reveal multiplayer di Call of Duty Black Ops Cold War) come data del nuovo State of Play, tuttavia Serranò smentisce questa indiscrezione e parla di uno speciale evento inizialmente in programma il 7 settembre, i piani però sarebbero cambiati e dunque non è chiaro quando Sony organizzerà un nuovo show, il Tweet dell'insider si chiude infatti con un laconico "#PS5 news coming soon". Il messaggio è stato ricondiviso da Tidux, il quale afferma che quanto riportato da Serranò è "vero al 100%."

Da sottolineare però come Serranò e Tidux non abbiano un track record particolarmente invidiabile, in particolare per quanto riguarda rumor e indiscrezioni sulle console next-gen, dunque vi invitiamo a prendere queste indiscrezioni con le dovute precauzioni. Nulla vieta che Sony possa effettivamente annunciare uno State of Play per questa settimana, più difficile invece pensare ad un "drop" a sorpresa nella giornata di oggi, in stile Nintendo. Altre possibili date che stanno circolando in queste ore sono quelle del 17 o 24 settembre, ma anche in questo caso si tratta unicamente di ipotesi non supportate da indizi concreti.

Nel weekend Sony ha aggiornato il sito di PlayStation 5 inaugurando anche le pagine dei giochi PS5, segno di come qualcosa si stia muovendo dietro le quinte, in vista di nuovi annunci.