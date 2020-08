PS5, State of Play in arrivo? Sony aggiorna la Playlist 'Future of Gaming'!

È ormai da diversi giorni che da più fonti giungono indiscrezioni sulla possibile trasmissione di un nuovo State of Play ad agosto, volto a proseguire la campagna comunicativa di Sony in vista del lancio di PlayStation 5.

Diverse le personalità che si sono espresse sul tema, incluso il generalmente ben informato Imran Khan, che di recente affermato di aspettarsi non solo un nuovo appuntamento per il mese appena iniziato, ma anche l'annuncio di nuove partnership tra Terze Parti e PS5. Ora, alla lista di rumor si aggiunge un ulteriore tassello, potenzialmente interessante.

Come potete infatti verificare direttamente in calce a questa news, il noto Insider Tidux segnala un intrigante avvistamento. Il Canale YouTube ufficiale di PlayStation ha infatti accolto l'aggiornamento di una specifica PlayList. Denominata "Future of Gaming", quest'ultima raduna al suo interno gli annunci legati alla futura ammiraglia di casa Sony. Secondo lo screenshot riportato dall'utente Twitter, la PlayList sarebbe stata aggiornata nel corso della giornata di venerdì 31 luglio: che l'annuncio di un nuoco State of Play sia effettivamente in dirittura di arrivo?



Per il momento, la domanda resta purtroppo senza risposta: non resta dunque altro da fare che restare in attesa di eventuali conferme o smentite da parte di Sony!