PS5, State of PlayStation in arrivo a giugno? Venture Beat promette grande lista di giochi

Continua inarrestato il brusio di voci che circonda la futura presentazione di PlayStation 5, l'ammiraglia next gen di Sony ancora priva per il pubblico di un volto ufficiale.

Tra coloro che sembrano apparentemente in possesso di indiscrezioni sul tema, figura Jeff Grubb, giornalista parte della redazione di Venture Beat. Quest'ultimo ha infatti rilasciato di recente dichiarazioni che collocano l'evento di presentazione di PlayStation 5 in data 4 giugno. Una convinzione nuovamente ribadita dalle pagine del suo account Twitter ufficiale, dal quale offre un riepilogo degli appuntamenti videoludici previsti per l'estate 2020.

Tra questi ultimi, Jeff Grubb colloca uno "State of PlayStation", fissato proprio per la medesima data. Ad oggi, ovviamente, non vi è alcuna conferma ufficiale in merito a simili piani da parte di Sony, ma questo non sembra fermare il giornalista, che accresce ulteriormente le aspettative del proprio pubblico promettendo una vera e propria grande lista di annunci, che andranno a comporre un'intera "lavagna" colma di giochi. Al momento, non resta che attendere per scoprire se le fonti di Jeff Grubb affermano il vero.



Nel frattempo, ricordiamo che oggi, giovedì 14 maggio, la Redazione di Everyeye seguirà in diretta il nuovo PlayStation State of Play dedicato al Ghost of Tsushima in sviluppo presso Sucker Punch.